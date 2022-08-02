Doktor, 'dana dili' ile tehdit edildi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 'dana dili' ile tehdit edildi - En Son Haberler

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Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, hakkında adım adım planlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bir cinayet girişimi olduğunu kaydederek ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine iki adet dana dili bırakıldığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Seren Bayraktar'ın haberine göre Şenol, suç duyurusunda ve koruma talebinde bulunduğunu açıkladı. Uzun zamandır aşı karşıtlarından tehdit aldığını söyleyen Şenol ayrıca, bina ve otopark kameraları kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu kişinin kullandığı sosyal medya hesabının da tespit edildiğini kaydetti.

"BENİ NASIL ÖLDÜRECEĞİNİ PAYLAŞMIŞ"

Yaşadığı olayla ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan Şenol, "Bu kişi ofisimi evim sanıyor olabilir. Bu kişi sahte doktor ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar için aşı karşıtı hareketler kendisine ödül vermiş. Ayrıca son 3 haftasını adım adım beni nasıl öldüreceğini, resimlerimi çizerek videolar paylaşarak hesabından paylaşmış." ifadelerini kullandı.