Doğuş temettü ödeme tarihi netleşti. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, ara dönem kârından hisse sahibi yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Şirketin hisselerine ortak olan kişiler ise bu noktada "2024 DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2024 Doğuş Oto temettü ödeme tarihi ve tutarı...