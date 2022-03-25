Doğuş'tan, Tarkan'ın 'Geççek'ine yanıt: 'Geçmicek'

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Megastar Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında dinleyicilerle buluşturduğu 'Geççek' adlı single ile çok konuşulmuştu. Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı. Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması, yerini "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.

'Geççek' adlı single ile çok konuşulan Tarkan'ın ardından bir şarkı da meslektaşı Doğuş'tan geldi. Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i dinleyicilerle buluşturdu.

Doğuş, 'Geçmicek' isimli şarkısına Recep Yengün yönetmenliğinde klip de çekti. 47 yaşındaki şarkıcı, çekimde ise kaptan elbisesi giydi.

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Yeni teklisiyle Tarkan'a atıfta bulunduğu yorumları yapılan Doğuş, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın." diye konuştu.

Doğuş ayrıca klibinin sonuna "Siz 'Geççek', 'Geçmicek' kavgası yaparken biz sevdiklerimize şarkı yaptık." ifadelerini not düştü.

'GEÇMİCEK'İN SÖZLERİ

Geçmicek

Boş hayaller görüyorsun

Kafaları yoruyorsun

Olanı yok sayıyorsun

Vah vah vah vah

Güneş gölgeyle kapanmaz

Ayaz da yaz aranmaz

Bizi bilen iyi bilir

Yanlış sende

Biz de olmaz

Aman aman

Ütülendi kafam

Geçmicek geçmicek

Sinirlenme geçmicek

Açılın yoldan geliyor kaptan

Sevgisi sana hiç bitmicek

'GEÇÇEK'İN KLİBİ EN ÇOK BEĞENİ ALAN VİDEO OLMUŞTU

Öte yandan yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan 'Geççek' adlı şarkı, YouTube'da 42 milyon, Instagram'da 12 milyon, Twitter'da ise 14.1 milyondan fazla görüntüleme almıştı.

'Geççek'in İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde ise dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video olmuştu.