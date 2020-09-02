Muhabirler, evlenmeden önce çocuk sahibi olma isteğini her defasında dile getiren şarkıcıya, babalık duygularını sordu.

Doğuş, konuyla ilgili, "Ben baba olmayı eskiden çok istiyordum ama sonradan istememeye başladım çünkü bu iğrenç dünyaya evlat getirmek zor bir işti. Şükürler olsun aslan gibi bir eşim oldu ve o beni ikna etti" şeklinde konuştu.