Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürlüğü görevine Tolga Senyucel getirildi. Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından bu yana Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü olarak görev yapan Senyücel, aynı zamanda Scania Genel Müdürlüğü görevini de üstlenecek.
Senyücel, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren görevi İlhami Eksin'den devralacak. 2013 yılından bu yana Scania Genel Müdürü olarak görev yapan İlhami Eksin ise, Doğuş Grubu'nun satın alma şirketi D-Serve'in CEO'su olarak kariyerine devam edecek.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Tolga Senyücel, lisansüstü eğitimini National University San Diego / California'da tamamladı. 1999 yılında Doğuş Grubu'na katılan Senyücel, 2004-2013 yılları arasında Scania Genel Müdürü olarak görev yaptı.2013 yılından itibaren Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Skoda) Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Senyücel 2018 yılı Şubat ayından bu yana Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü olarak görevini sürdürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan İlhami Eksin, 1998 yılında Doğuş Grubu'na katıldı. Thermo King ve Scania Deniz Motorları markalarının Genel Müdürlüğünü yürüten Eksin, Nisan 2013 itibariyle Scania markasının da Genel Müdürü olarak görevini yürütmekteydi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!