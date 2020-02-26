26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
E-ticaret platformu n11.com, olası hisse satışına hazırlanıyor. Doğuş Holding AŞ ve Güney Koreli SK Group'un n11. com'un halka arz olasılığı dahil, seçenekleri değerlendirmek için Citigroup Inc. ve Bank of America Corp'u görevlendirdiği ileri sürüldü. Bloomberg'in haberine göre Doğuş Grubu ve Güney Koreli SK Holdings, n11.com'un halka arzı ve azınlık hisselerinin satışını da değerlendiriyor. n11.com, Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group'un yüzde 50-50 ortaklığında 2012 yılında kurulan Doğuş Planet’in e-ticaret platformu olarak 2013 yılında faaliyete geçmişti.
AZINLIK HİSSESİ DE SATILABİLİR
Azınlık hissesi satışının halka arzdan önce de yapılabileceği kaydedildi. Halka arzın ise Borsa İstanbul ya da denizaşırı ülkelerde olabileceği belirtildi. Uğur böceği logolu şirket Borsa İstanbul'da halk arz edilirse, BIST'te işlem gören ilk e-ticaret sitesi olacak
n11.com (Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş) bünyesinde 115 binden fazla mağaza ve 14 milyondan fazla ürün bulunuyor. Şirketin bu yıl 1 milyar dolar ciro hedeflediği belirtildi.
E-TİCARET HACMİ YÜZED 40 ARTTI
Türkiye’de e -ticaret sektöründe ticaret hacmi 2019’da yüzde 40 artarak 31 milyar TL’ye ulaşmıştı, bu da seyahat harcamaları hariç toplam perakende sektörünün yüzde 5.3’üne denk geliyor.
n11.com, Amazon.com, EBay, Alibaba Group ve yerli e-ticaret sitesi hepsiburada.com. ile rekabet ediyor.
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