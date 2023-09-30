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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor

        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor

        Doğuş Grubu'nun "Çocuklara Doğuş'tan İyi Bir Gelecek" vizyonuyla hayata geçirdiği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını konserlerle kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da ücretsiz olarak gerçekleşecek bu özel etkinlikte, Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki DÇSO, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Teyfik Rodos'un yanı sıra Başak Doğan yönetimindeki çağdaş topluluk Vokal Akademi Pop&Caz Korosu ile sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:20
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        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor
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        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak için özel konserler düzenliyor. Bu anlamlı etkinlik, 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da gerçekleşecek ve tüm katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.

        2006 yılında Doğuş Grubu'nun kurucu destekçiliğiyle çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla yaygınlaştırma misyonunu sürdürüyor.

        Vokal Akademi Pop&Caz Korosu
        Vokal Akademi Pop&Caz Korosu

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 17.00'de gerçekleşecek olan konserler, sanatın gücünü kutlamak ve genç yeteneklere destek olmak için düzenleniyor.

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        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Prof. Rengim Gökmen'in şefliği ve Genel Müzik Direktörlüğüyle büyüleyici bir müzik deneyimi sunacak.

        Prof. Rengim Gökmen
        Prof. Rengim Gökmen

        Yaklaşık 70 DÇSO öğrencisi ve Vokal Akademi Pop&Caz Korosu'ndan 40 kişinin sahne alacağı konserlerde 100’ü aşkın müzisyen bulunacak. Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos gibi usta sanatçılar da bu özel etkinlikte solist olarak sahne alacaklar.

        Cumhuriyet'in 100. yılını anlam dolu bir şekilde kutlamak için özel olarak hazırlanan repertuvar, Türk marşlarından Türk valslerine, tangolardan türkülere kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.

        DÇSO ayrıca 27 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Antalya seyircisiyle buluşacak. Bu özel konser, Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ve sanatseverlere unutulmaz bir gece sunacak.

        Görkem Ezgi Yıldırım
        Görkem Ezgi Yıldırım

        DÇSO, kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışında 79 konser gerçekleştirdi. Bugüne kadar 1000'den fazla öğrenciye erişme imkânı bulan DÇSO, gerçekleştirdiği canlı performanslarla da 100 binden fazla izleyiciye ulaştı.

        Teyfik Rodos
        Teyfik Rodos

        Orkestra, dünyaca ünlü Türk ve yabancı sanatçılarla ve orkestralarla birlikte sahne alarak müziği daha geniş kitlelere taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de çeşitli projelerde bir araya geldi.

        ORKESTRA HAKKINDA...

        Türkiye'nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 2006 yılında klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Prof. Rengim Gökmen’in şefliğindeki orkestra, Türkiye’nin farklı konservatuvarlarında eğitim gören 1000’den fazla çocuğu bir araya getirdi.

        Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 79 konser gerçekleştiren orkestra, ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak müziği daha geniş kitlelere taşıdı ve 100 binden fazla izleyiciye ulaştı.

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        #Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası
        #Cumhuriyetin 100. yılı
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