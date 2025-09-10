Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen çocuklara yönelik başlatılan doğum yardımı desteği, Eylül ayında da sürüyor. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Peki, Eylül ayına ilişkin doğum yardımı ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte 2025 yılı Eylül dönemi doğum yardımı ödemelerine dair güncel detaylar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk sahibi ailelere yönelik sağladığı doğum yardımı desteği, Eylül ayında da birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çocuk sayısına göre değişen miktarlarda yapılan bu ödemeler, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için herhangi bir koşul aranmadan veriliyor. Peki, Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman ailelerin hesaplarına yatırılacak? İşte bu konu hakkında öne çıkan ayrıntılar…
EYLÜL AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 29 Ağustos 2025 tarihinde yatmıştı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.