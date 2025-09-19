Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk sahibi ailelere sunduğu doğum yardımı desteği, Eylül ayında da vatandaşların takip ettiği konular arasında yer alıyor. Çocuk sayısına göre farklı miktarlarda yapılan bu ödemeler, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için herhangi bir koşul olmadan veriliyor. Peki, Eylül ayına ait doğum yardımı ödemeleri ailelerin hesaplarına ne zaman yatırılacak? İşte konuya dair güncel bilgiler…