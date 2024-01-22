Mardin'de doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!

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Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü doğum yapan ve pazar günü (dün) hastaneden taburcu olan Vatfa Ecevit (25), eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre; cinayet zanlısı Şiyar Ecevit, olaydan sonra haber verdiği yakınlarının ihbarı ile gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

DOĞUM YAPTIKTAN SONRA TABURCU OLMUŞTU Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan ve yakınları tarafından Behiye ismi ile anılan Vatfa Ecevit, pazar günü (dün) taburcu oldu. EVİNDE KOCASI TARAFIDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI Evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Şiyar Ecevit, daha sonra durumu yakınlarına haber verdi.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. CİNAYET ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, kan donduran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.