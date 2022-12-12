Doğum sıranız kişilik özelliklerinizi belirliyor! Eğer en büyük çocuk sizseniz bu özelliklere sahipsiniz...

İLK ÇOCUK
- Aile tarafından en fazla ilgiyi ilk çocuklar görür.
- Devamlı ilgi odağıdır ve o, doğmadan önce şartlar ona göre hazırlanır.
- Aile tarafından bilinçsizce şımartılır.
- Anne babanın acemi olması, bazı olumsuz deneyimler yaşamasına neden olur.
- İkinci çocuğun doğmasıyla tahtını kaybeder ve ailesinin sevgisini paylaşmak zorunda kalır.
- Ailedeki yerini korumak için çaba göstermek zorundadır. Hatta bazen ebeveyn rolünü üstlenir.
- Kardeşlerine tavsiye verir ve yönlendirir. Bu davranışlarının bir sonucu olarak takdir edilmeyi ve saygı duyulmayı bekler.
- Güvenilir, sorumluluk sahibi ve çalışkandır.
- Üstün olma eğilimi içerisindedir ve bazen önde olma zorunluluğu hissettiği için bunun altında ezilir.