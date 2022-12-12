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Doğum sıranız kişilik özelliklerinizi belirliyor! Eğer en büyük çocuk sizseniz bu özelliklere sahipsiniz...

Alfred Adler'in Bireysel Psikoloji Kuramı; bir çocuğun doğum sırasının, onun karakter özelliklerini belirlediğini savunuyor. İlk, ortanca ve küçük çocuklar; dünyaya gelme sırasına göre, aile içerisinde farklı konumlara oturtuluyor. Peki, siz ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? Bakın, Adler sizin için neler söylüyor?

Giriş: 12.12.2022 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • İLK ÇOCUK

    - Aile tarafından en fazla ilgiyi ilk çocuklar görür.

    - Devamlı ilgi odağıdır ve o, doğmadan önce şartlar ona göre hazırlanır.

    - Aile tarafından bilinçsizce şımartılır. 

    - Anne babanın acemi olması, bazı olumsuz deneyimler yaşamasına neden olur.

    - İkinci çocuğun doğmasıyla tahtını kaybeder ve ailesinin sevgisini paylaşmak zorunda kalır.

    - Ailedeki yerini korumak için çaba göstermek zorundadır. Hatta bazen ebeveyn rolünü üstlenir.

    - Kardeşlerine tavsiye verir ve yönlendirir. Bu davranışlarının bir sonucu olarak takdir edilmeyi ve saygı duyulmayı bekler.

    - Güvenilir, sorumluluk sahibi ve çalışkandır.

    - Üstün olma eğilimi içerisindedir ve bazen önde olma zorunluluğu hissettiği için bunun altında ezilir.

  • ORTANCA ÇOCUK

    - En büyük kardeşle, en küçük kardeş arasında sıkıştığı için kendisini dışlanmış gibi hissedebilir.

    - Bu eğilim, ailenin dikkatini çekmek için herhangi bir meziyete sahip olmadığı düşüncesini doğurabilir.

    - Yaşamın adaletsizliğe inanır ve adalet, eşitlik gibi konulara ayrıca duyarlıdır. 

    - Sürekli bir adım gerideymiş gibi hissettiği için büyük kardeşi yakalamak için hırs yapar.

    - Yeni bir kardeşi olduğunda, büyük çocuk gibi yıkım yaşamaz. 

  • EN KÜÇÜK ÇOCUK

    - Ailenin en çok şımartılan üyesidir.

    - Genelde ciddiye alınmaz ve aile içerisinde daima küçük olarak görülür.

    - Bu durum, onu benmerkezci bir yapıya sahip olmasını sağlar.

    - Diğer kardeşleriyle kendini kıyasladığı için yetersizlik duygusuna kapılabilir.

    - İtaakar yapısı vardır ve hayatı başkaları tarafından şekillendirilir.

    - Eğlenceli, cana yakın ancak çıkarcıdır. 

    Detaylar, Dergipark ve Psikoloji Bilimi'nden alınmıştır. 

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