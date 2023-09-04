DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN MESAJI

Doğum günü pastan senin kadar tatlı, doğum günü partin de senin kadar unutulmaz olsun. Mutlu yıllar…

Keşke senin gibi her hareketiyle insanları mutlu eden biri olabilsem, ama senden daha iyi biri olmanın yolu yok. Doğum günün kutlu olsun!

Sen çevrendeki insanlara her zaman ilham oldun ve onları her zaman destekledin. Sen etrafındaki insanlar için bir lütufsun. İyi ki doğdun!

Hayatın anlamını gülümsemelerine göre ölç, gözyaşlarına göre değil. Doğum günün kutlu olsun!