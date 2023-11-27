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Edirne'de dün akşam doğum gününü kutlayan Gülçin Altan (45), bu sabah evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Keşan ilçesi Yeni Mahalle´deki Belkoop Sitesi'nde meydana geldi. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan'a bu sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu komşularına bildirdi.

KOMŞULARI YEDEK ANAHTARLA GİRDİ

Komşuları yalnız yaşayan Altan'ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi. Altan, içerde sandalyede oturur vaziyette hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altan'ın cansız bedeni savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.