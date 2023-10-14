Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Doğum günlerinde neden pasta kesilir ve mum üflenir?

        Doğum günlerinde neden pasta kesilir ve mum üflenir?

        Doğum günlerinde pasta kesilmesi ve mum üflenmesi adeti eski Yunan mitolojilerine kadar dayanır. Ancak günümüzde doğum günlerinde pasta yenmesi Almanya'da 18. yüzyılda başlayan bir geleneğin tüm dünyaya yayılması sonucu ortaya çıkmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DOĞUM GÜNÜNDE NEDEN PASTA KESİLİR VE MUM ÜFLENİR?

          Doğum günlerinde pasta kesme adeti tarihi ve amacına göre değişiklik gösterir. Pasta sözcüğü günümüzdeki anlamında tatlıya denk geliyor olsa da aslında tarihi gelişiminde ve dünya üzerinde kullanımına bakıldığında "kek" demek daha doğru olur.

          Doğum günü pastasının bilinen en eski tarihi Helen uygarlığına kadar uzanır. Antik Yunan döneminde Yunanların Artmesi adında bilinen ay tanrıçaları vardı.

        • 2

          Artemis'in doğum gününde ona Ay şeklinde yuvarlak bir turta ikram ederlerdi. Mumlar da Ay'ın ışığını temsil ediyordu. Yüzyıllar içerisinde bu geleneğin geliştiği ve tüm dünyaya yayıldığı söyleniyor.

        • 3

          DOĞUM GÜNÜ PASTLARI ALMANYA İLE YAYGINLAŞTI

          Modern çağda ise bugün doğum günlerinin kutlama haline getirilmesinde Almanya'nın büyük bir payı vardır. 13. yüzyılda Almanya'da çocuklara gösterilen ilgi bugünkünden daha fazlaydı.

        • 4

          SABAHTAN AKŞAMA KADAR DOĞUM GÜNÜ KUTLANIYORDU

          Doğum günleri bir festival şeklinde kutlanıyordu. Doğum günü kutlaması için sabaha karşı şafakta, üstü yanan mumlarla süslenmiş pasta ile çocuk uyandırılır ve yemek vakti gelene kadar mumların sönmemesi sağlanırdı. Yemek yenmeden önce doğum günü çocuğu mumu üfler ve şölen başlardı.

        • 5

          PASTALARIN ÜZERİNE BİR ADET FAZLADAN MUM ÖZELLİKLE KONUR

          Pastaların üzerinde çocuğun yaşından bir fazla mum özellikle yerleştirilidi. Bunun nedeni ise bir gün sönecek hayatının ışığını göstermek içindir. 15. yüzyılla gelindiğinde doğum günlerini kutlamak için üretilen kekler daha da yaygınlaştı.

          17. yüzyılda üst sınıflardan insanlar çok katmanlı kekler ve kremaları ortaya çıkardı. Sanayi devriminin ardından tüm sosyal sınıflara yaygınlaşan doğum günü pastaları 19. yüzyılda birçok Avrupa ülkesinde popüler hale geldi.

        • 6

          MUMLAR KÖTÜ RUHLARI UZAKLAŞTIRMAK İÇİN ÜFLENİRDİ

          Mum üfeleme adeti de Yunan mitolojisinden insanlara geçen bir ritüeldir. Antik çağlarda doğum günlerinde kötü ruhların onları ziyaret ettiğini düşünen kişiler mumları üfleyerek uzaklaştırıdı. Günümüzde dilek dilemek için kullanılan mumlar aynı anda söndürülürse dileğin kabul olacağına inanılır.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa