"Bayram tüm işler iptal!"

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Ateşi 38.8'e çıkan Doğukan Manço, üzücü haberi sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Manço, "Bayram tüm işlerimiz iptal, üzgünüm. Yeni klibimiz çıktı ama nazar ile birlikte..." dedi.

Proje hazırlık sürecinde de birçok aksaklıkla karşılaşan Doğukan Manço, şarkı çıkmasıyla birlikte hasta olmasına şaşırmadığını ve nazar değdiğini söyledi.