Doğukan Güngör: Yolumu kesip 'Oğlum bebeği annesinden ayırma' diyorlar
SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı. 'Fatih' karakteriyle ilgili çevreden aldığı tepkileri değerlendiren ve bu konuyla ilgili bir anısını da anlatan Güngör, "Sokaktaki teyzeler, yolumu kesip "Oğlum bebeği annesinden ayırma' diyorlar" ifadelerini kullanıyor
SHOW TV’nin; yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek.
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a açıklamalarda bulundu. Güngör, 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair ayrıntıları ve canlandırdığı karakter hakkında merak edilenleri anlattı.
"SEVİLDİK"
* SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' ikinci sezonunda izleyicisiyle buluştu. Başarılı bir sezondu ve oldukça ses getirdi. Birinci sezonu nasıl değerlendirirsin?
Her açıdan başarılı bir sezondu. Projemiz başarılı oldu. Biz oyuncular yaptığımız işten ve aldığımız tepkilerden memnun olduk. Sevildik ve izlendik.
"FİNAL SAHNESİNDEN ÇOK ETKİLENDİM"
* Geçtiğimiz sezonda hafızana kazınan ve seni en çok etkileyen sahne hangisiydi?
Final sahnesinden çok etkilendim. Çaresizlik, pişmanlık, suçluluk duygusu ve kaybetme korkusunun içinde kalmış bir ‘Fatih’ vardı diyebilirim.
'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna nasıl hazırlandın, bu süreçte neler yaptın?
Birinci sezon final sahnesinden sonra ikinci sezonda farklı bir ‘Fatih’ ile karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Tüm olanlara rağmen karısına âşık onu kaybetmek istemeyen, aynı zamanda yeni baba olmuş bir ‘Fatih’ var şimdi. Rol gerçekten zor, çünkü çelişkileri var, ailesini bir araya getirmek isterken aynı zamanda onları üzüyor.
"YOLUMU KESİP 'OĞLUM, BEBEĞİ ANNESİNDEN AYIRMA' DİYORLAR"
* Önceki sezonda 'Fatih' annesi 'Pembe' ve eşi 'Doğa'nın arasında kalan bir karakterdi. Tabii dizide gelişen olaylarla birlikte bu sezon 'Fatih'in sert bir yönünün daha ağır bastığını görüyoruz ve eşi 'Doğa' ile yaşadığı sorunlarla gündemde... Gerek sosyal medyada gerek sokakta yürürken çevreden nasıl tepkiler alıyorsun? Şimdiye kadar aldığın en ilginç yorum neydi?
Evet, bu sezon biraz daha fevri bir ‘Fatih’ var. Başarıya giden her yol mübahtır kafasında. ‘Doğa’yı tekrar eve getirmek için hiç onaylanmayacak işler yapıyor. İzleyici, ‘Fatih’in anneyle bebeği ayırmasına çok tepkili. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Sokaktaki teyzeler, yolumu kesip “Oğlum bebeği annesinden ayırma’ diyorlar.
* 'Kızılcık Şerbeti'nde aldatmanın ortaya çıkmasından sonra 'Fatih' ile 'Doğa', ikiz bebeklerin birini kaybetmesinin ardından sancılı bir süreç geçiriyor. Sen olsaydın bu süreçte nasıl bir yol izlerdin?
‘Fatih’in yaptıklarını Doğukan olarak asla onaylamıyorum. Aldatmak bana göre değil. Özellikle hamile eşimin her saniyesinde yanında olmak isterim.
* Peki canlandırdığın 'Fatih' karakterine nasıl bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun?
‘Fatih’, benden farklı bir karakter. Karaktere girebilmek için onu anlamaya çalışıyorum. Zaten ters köşe karakterleri oynamayı seviyorum.
* 'Kızılcık Şerbeti'nde oldukça yoğun duygular yaşanıyor, çekimlerde zorlandığın oluyor mu?
Hayır, çekimlerde zorlanmıyorum. Karakterin neler yapabileceğini biliyorum. Yönetmenimiz “Kayıt “ dediğinde, karakteri yaşamaya başlıyorum.
* 'Kızılcık Şerbeti', geniş bir izleyici kitlesine sahip. İnsanların bu yoğun ilgisi karşısında ne söylemek istersin?
Hikâyemize ortak oldukları, bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Zevkle izleyecekleri bölümleri çekmeye devam edeceğiz. Bunun için herkes çok çalışıyor.
"KONU AŞKSA DOĞRULAR GÜNDEN GÜNE DEĞİŞİR"
* Geçtiğimiz sezon yaptığımız röportajda aşkı; "Birini her şeyiyle kabul etmek, karşılıksız sevmek ve o kişiyi hayatının merkezine koymak" olarak tanımlamıştın. Sence her aşk kendi içinde umudunu yeşertmenin bir yolunu bulur mu?
Konu aşksa günden güne değişir doğrular bazen mantıktan uzaklaşırsın. Betonun içinden bir papatyanın baş göstermesi gibidir bazen. İyi ki duygularımız hislerimiz var. Gönlümüzce yaşamak, an da olmak en doğrusu.
* Son olarak ‘Kızılcık Şerbeti’ izleyicilerini yeni sezonda neler bekliyor? İzleyicilerinize nasıl bir mesaj vermek istersin?
İzleyicilerimizin ilgisi bizim motivasyonumuzu artırıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada merakla beklenen bölümler olacak.
'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 34'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bebeğiyle birlikte olmak için Ünallar'ın evine dönmek zorunda kalan Doğa, hem Fatih'e hem de onun ailesine çok kızgındır. Kızına kavuşmuş ama kendi ailesinden uzaklaştırılmıştır. Fatih'i sağduyuya çeken kişi Abdullah olacaktır.
Alev'in karşısına çıkan Rüzgar, onun kendisinden istediği oyuna katılmayı kabul eder. Farklı yaşam biçimleri evliliklerinde sorun yaratmaya başlayınca Nursema'nın ısrarlarıyla Umut, Abdullah'ın yanında çalışmayı kabul edecektir.
Çalıştığı okulun el değiştirmesiyle yeni sahipleriyle anlaşamayacağını ön gören Kıvılcım işinden istifa edecektir. Kızından uzak kalan, işini kaybeden Kıvılcım'ın en büyük dayanağı her zamanki gibi Ömer olacaktır. Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesini kötü bir sürpriz beklemektedir.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.