Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' ile izleyiciyle buluşuyor!

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SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' 28 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör, canlandırdığı 'Fatih' karakteriyle dikkatleri çekecek.

'Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör; saygılı, efendi kişiliği ve iş hayatındaki çalışkanlığıyla babası Abdullah (Settar Tanrıöğen) ile annesi Pembe’nin (Sibel Taşçıoğlu) kıymetlisi olan Fatih karakterine hayat veriyor. En büyük hayalini aşık olduğu Doğa (Sıla Türkoğlu) ile evlenerek gerçekleştiren Fatih, iki farklı kültürdeki ailelerinin bir araya gelmesiyle büyük bir sınav verecek.

'Kızılcık Şerbeti'nin konusu:

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti', 28 Ekim Cuma akşamı 20.00’de Show TV’de başlıyor!