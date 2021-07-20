Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor

Erzurum'da bayram namazının ardından sabah saatlerinde vatandaşlar, kurban satışının yapıldığı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Hayvan Pazarı'na geldi.
Bazı vatandaşlar burada daha önce aldıkları kurbanlıkların "mobil mezbahada" kesimini yaptırdı, bazıları da pazardan bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için satıcılarla sıkı pazarlık yaptı.
Fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık alımını bayramın birinci gününe bırakanlar, pazarda yoğunluk oluşturdu.
Hayvanlarının bir kısmını satan, bir kısmını ise satmaya çalışan besicilerin de pazardaki bekleyişleri sürüyor.
Besicilerden Ali Kağızmanlı, AA muhabirine, bayramın ilk gününde insanların kurbanlık almak için geldiğini söyledi.
Hayvanların çoğunun elinde kaldığını ifade eden Kağızmanlı, "Hayvanlar hep ucuz ama müşteri fazla yok. Mallarımızın çoğu elimizde kaldı. Bayramın ilk gününde insanlar daha az geliyor, daha ucuza istiyorlar. Bu da bizi kurtarmıyor, maliyetini karşılamıyor." dedi.
- Ağrı
Ağrı'daki hayvan borsasında da bayramın ilk günü yoğunluk yaşandı.
Az sayıdaki besici, ellerinde kalan son hayvanları satmak için bekleyişlerini sürdürürken, daha uygun fiyata kurbanlık alma umuduyla bayramı bekleyen alıcılar ise pazarda piyasa araştırması yaptı.
Öte yandan, önceden randevu alan bazı vatandaşlar da belediyeye ait mezbahada kurbanlıklarını kestiriyor.
- Kars
Kars'taki canlı hayvan pazarlarında ise vatandaşlar bayramın ilk gününde de kurbanlık almak için besicilerle sıkı pazarlık yapıyor.
Sabahın erken saatlerinde köy ve çiftliklerden Alparslan Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki alana getirilen kurbanlıklar, burada besiciler tarafından satışa sunuldu.
Besiciler ile vatandaşlar arasında bayramın ilk gününde sıkı pazarlıkların yaşandı.
Bazı vatandaşlar, satın aldıkları kurbanlıklarını pazar alanına yakın bölgelerde kesti.
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