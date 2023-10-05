Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Doğru bir makyaj sayesinde düğünlerinde elmas gibi parlayan gelinler

        Doğru bir makyaj sayesinde düğünlerinde elmas gibi parlayan gelinler

        Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan Arber Bytqi, bir makyaj sanatçısı ve özellikle düğün gününde, gelinlere yaptığı çarpıcı makyaj çalışmaları ile biliniyor. Gelinlerin önce ve sonra fotoğrafları; 'gelin makyajı'nın hafife alınmaması gereken bir kısım olduğunu kanıtlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        Habertürk Anasayfa