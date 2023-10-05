Doğru bir makyaj sayesinde düğünlerinde elmas gibi parlayan gelinler
Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan Arber Bytqi, bir makyaj sanatçısı ve özellikle düğün gününde, gelinlere yaptığı çarpıcı makyaj çalışmaları ile biliniyor. Gelinlerin önce ve sonra fotoğrafları; 'gelin makyajı'nın hafife alınmaması gereken bir kısım olduğunu kanıtlıyor.
Giriş: 05.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:08
- 1
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
Kaynak: Arber Bytqi Instagram
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık