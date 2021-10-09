Dogecoin festivali günün hakkında en çok arama yapılan konularınını başında geliyor. Türkiye'de de binlerce yatırımcısı olan dogecoin'in festivali için merak edilen soruların cevaplarını derledik...

Doge festivali ne zaman, Dogepalooza festival tarihi?

Etkinliğin web sitesine göre, ilk Dogepalooza 9 Ekim’de Teksas, Sugar Land’de gerçekleştirilecek.

Elon Musk Doge festivaline katılacak mı?

Dogepalooza 2021’e katılıp katılmayacağını sorusuna “Kulağa eğlenceli geliyor” şeklinde yanıt veren Tesla CEO’su Elon Musk'ın da festivalde yer alması bekleniyor.

Efsanevi şarkıcı Dione Warwick festivalde bir assolist olarak yer alacağını doğruladı. Ona Grammy ödüllü Damon Elliot ve klasik piyanist Chloe Flower eşil edecek.