DOGE, ABD'deki binlerce federal hükümet çalışanının bordro bilgilerine erişim sağladı

New York Times (NYT) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, DOGE çalışanları iki hafta boyunca Federal Personel ve Bordro Sistemlerine erişim elde etmeye çalıştı.

Kaynaklara göre DOGE ekibi, 29 Mart Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı'nın 276 bin federal hükümet çalışanının maaş bilgilerini ve sosyal güvenlik numaralarını içeren sistemine erişim sağladı.

REKLAM advertisement1

Uzmanlar, erişimin federal hükümet çalışanlarına ait hassas bilgilerini tehlikeye atacağından endişeleniliyor.

DOGE'nin Personel Yönetim Ofisi (OPM), Eğitim Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik İdaresince (SSA) muhafaza edilen bilgilerine erişimini geçici olarak engellenmişti.

SSA Başkan Vekili Michelle King, 18 Şubat'ta DOGE'nin, kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevinden istifa etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra DOGE üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucu ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.