Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor? soruları, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümü için araştırılıyor. Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep ile Mehdi'nin arasındaki imkansız aşk hikayesi anlatılıyor. Tamamen yaşanmış bir hikayeye dayanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından esinlenerek senaryolaştırıldı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanı...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mehdi, çocuklarını geri alabilecek mi?

Çocukları elinden alınmış bir baba gibi yardıma muhtaç Mehdi'nin imdadına Zeynep yetişiyor.

İkili arasındaki durum çok farklı bir yere mi gidiyor?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'in Faruk ile ilgili yalanını öğrenen Mehdi, boşanmak istediğini söyledi. Faruk'da bir taraftan Zeynep'e Londra'ya yerleşme teklifi sundu. Zeynep havalimanına gitti ama gidip gitmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Bu sırada tamirhaneye baskın yapıldı ve polisler çocuklar ile Mehdi'yi ayırdı. Çocuk işçi çalıştırmaktan göz altına alınan Mehdi Kibrit'in ağlamasına dayanamadı!

Zeynep’in söylediği yalan, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Artık kaçacak yeri kalmamıştır. Mehdi kendini kandırılmış hisseder. Gururu incinmiştir. Mehdi’nin üzüntüsü, ailesine de sirayet eder. İlişkilerinin aldığı bu darbe, evde daha sert rüzgarların esmesine sebep olur.

Nermin’in hatırlattığı bazı gerçekler, Zeynep’in kafasını karıştırır. Adımlarını atarken, artık bunları da hesap etmek zorundadır. Mehdi geleceğe dair bir karar vermeye çalışırken, kendisine yaklaşan tehlikeden habersizdir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

DEMET ÖZDEMİR: ZEYNEP

İBRAHİM ÇELİKKOL: MEHDİ

ENGİN HEPİLERİ: FARUK

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Beykoz ilçelerinde gerçekleşiyor.