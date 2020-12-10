Doğduğun Ev Kaderindirindir dizisinde ‘Müjgan’ karakterine hayat veren Zeynep Kumral diziye veda etti.

Zeynep Kumral "Hoşçakal yanlış sevilerek büyütülmüş kadın, hoşçakal sevmeyi yanlış öğrenmiş kadın... Seni anlamak, seni dinlemek, seni yaşamak bir kadın olarak acı verici bir aktör olarak zevkti. Hoşçakal #müjgan " açıklamasında bulundu.