Doğduğun Ev Kaderindir son bölümü TV8 ekranlarında yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölümünde, Ekrem'in Zeynep hakkında yaptığı planlar için emin adımlar atıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir. Diğer tarafta Nermin, kızını bir an önce oradan kurtarmanın planlarını yaparken, Ekrem’in Zeynep için bambaşka planları vardır. Ekrem adımlarını dikkatle atar.

Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha’nın Sakine’ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanır.

Düğün günü geldiğindeyse, beklenmedik gelişmelerin varlığı ve misafirlerin gelişiyle, Zeynep ve Mehdi’nin ilişkileri başka yaralara gebe olacak, aşılması zor duvarlar aralarına örülecektir.