Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 16. son bölümünde; Mehdi ile Zeynep arasındaki gerginlik devam ediyor. Mehdi, Zeynep'in işten ayrılmasını istiyor, Zeynep ise ""Mehdi sana göre hareket etmeyeceğim. Benim adıma kararlar veremezsin..." diyerek tepki gösteriyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Mehdi, değişiyor mu? Zeynep'e karşı aşırı korumacı ve kıskanç davranmaya başlayan Mehdi, öfkesine hakim olamıyor. İkili arasında ipler iyice geriliyor. Zeynep'in patronunun onu evine bırakması üzerine Mehdi çılgına dönüyor. Zeynep de "Ben bu evde sana biat ettiğim için değil, sana aşık olduğum için kalıyorum!" diyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.