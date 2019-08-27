DHA'nın haberine göre; Türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi iş birliği ile restore edilerek müzeye dönüştürülmesine karar verilen doğduğu mağaranın içinde olduğu evi ziyaret etti. Hızmalı Mahallesi'ndeki tek katlı evin içinde olan mağarayı görmek için bölgeye gelen Tatlıses'e, halk yoğun ilgi gösterdi. Tatlıses, doğduğu mağarayı görünce ağlayıp, duygusal anlar yaşadı. Mağaranın restore edilip turizme kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatlıses, "Ben İbrahim Tatlıses olarak bu mağarada doğdum. Daha sonra bu hale geldim. Buna Allah'ın mucizesi diyelim. Benim en büyük arzum. Bu evi turizme kazandırmak, Urfa'ya turist akını olsun. Birçok kişi tepeden inerken ben bu mağarada dünyaya geldim" diye konuştu.



Temasları kapsamında 12 bin yıllık tarihe sahip UNESCO Dünya Kültürel Mirası'nda yer alan Göbeklitepe'yi de gezen Tatlıses, kentin turizmde hak ettiği yere gelmesi için gönüllü turizm elçiliğini yaptığını söyledi. Göbeklitepe hakkında yetkililerden bilgi alan Tatlıses iş insanlarına çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

Şanlıurfa'mız her şeyi ile bulunmaz bir değer. 12 bin yıllık Göbeklitepe'miz de buna dahil. Ben buradan tüm iş insanlarına Şanlıurfa'ya yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum. Ben de bir otel yapacağım. Turizm bacasız fabrikadır. Kar getiren bu yatırım için Şanlıurfa'ya gelecek iş insanları tam da doğru adresi bulmuş olacaklar. Bununla birlikte yetkililerimize seslenerek İzmir'den, İstanbul'dan ve Ankara'dan Şanlıurfa'ya direkt seferler düzenlenmesini talep ediyorum. Uçaklarımız çevre illere değil, Göbeklitepe'nin merkezi olan Şanlıurfa'ya insinler.