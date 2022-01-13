Doğalgazda kademeli tarife dönemi

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TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile bölgesel koşullar ve iklim şartları dikkate alınarak, elektrikte uygulanmaya başlanan kademeli sistemin doğalgazda da hayata geçirilmesi bekleniyor.

EPDK yıl başından itibaren geçerli olmak üzere meskenlerde aylık 150 kWh’ye kadar olan tüketim için fiyat 1,37 TL/kWh, 150 kWh’nin üstündeki kısmı için ise 2,06 TL fiyat belirlemiş ve elektrikte kademeli tarife dönemi de başlamış oldu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada "Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz." demişti.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, 4. Sürdürülebilir Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada mecliste olan kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulama düzenlemesinin yürürlüğe girmesi halinde tüketimin yılda 2.5 milyar metreküp azalacağını belirtti.

Özcan, kademeli doğal gaz tarifesi uygulamasının arkasında verimliliği artırmayı hedefleyen bir felsefe olduğunu belirterek, "Bu uygulama ile elde etmeyi düşündüğümüz tasarruf yıllık 2,5 milyar metreküp doğal gaz. Bu, cari dengeye yapacağı pozitif katkının yanı sıra 5 milyon ton karbon salımını ortadan kaldıracak." ifadelerini kullandı.

Mecliste olan düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan maliyet belirlenen kademeye göre abonelere yansıtılacak. Böylelikle Türkiye'de iklimin sert ve kış şartlarının çetin olduğu bölgelerdeki iller ile görece sıcak iklime sahip illerin kademeli tarifeleri farklı olacak.

BOTAŞ yıl başında konut için doğalgaz fiyatını yüzde 25 artışla 1.000 metreküp için 1.860 lira olarak belirlemişti.