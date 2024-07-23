Doğal yaşam parkında 15 rakun dünyaya geldi

"DOĞUM PATLAMASI YAŞADIK"

Rakunların aslında popülasyonu azalmaya yakın hayvanlar olduğunu anlatan Arsun, "Rakunlarımız kritik sayının altındaydı. Geçen sene anaçlarımızı Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nden aldık. Dolayısıyla onların yavruları. Aslında çok çok üreyen hayvanlar değildi ama gelen rakunlar şartları çok beğenmiş olacak ki böyle bir doğum patlaması yaşadık" diye konuştu.