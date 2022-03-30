Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 63 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 640 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 9,9 azalırken, LNG ithalatı yüzde 66,6 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 6 milyar 704 milyon metreküp oldu.
Ocakta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 618 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 205 milyon metreküple ABD, 796 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.
Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 2,1 ve 28,9 azaldı, ABD'den yapılan ithalat ise yaklaşık yüzde 90 artış gösterdi.
Ocakta kış şartlarının sert geçmesi ve kuraklık nedeniyle doğal gaz santrallerindeki tüketimin yüksek seyretmeye devam etmesi ithalata artış olarak yansıdı.
KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 23.6 ARTIŞ
Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 9,4 arttı ve 6 milyar 851 milyon metreküp oldu.
Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 0,2 düşüşle 375,4 milyon metreküpe geriledi.
Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 14,8 düşüşle 1 milyar 181 milyon metreküpe indi.
Geçen yıl ocakta konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 23,6 artarak 3 milyar 386 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
DOĞAL GAZ STOK MİKTARI DÜŞTÜ
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 azalışla 1 milyar 514 milyon metreküp oldu.
Doğal gaz stokunun yüzde 79,8'ini 1 milyar 208 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 20,2'sini 306 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.
Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 40 geriledi, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 0,5 arttı.
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