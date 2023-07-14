Doğa Rutkay Kamal: Kerimcan ile 5 yıl daha büyüdük

"TÜM EVLATLARIMIZ GÜZEL GÜNLER GÖRSÜN"

Doğa Rutkay Kamal, ailece çekildikleri bu fotoğrafı "Yuvama yeniden ıssız ada misali düşsem isteyeceğim üç şey; sevgi, huzur, mutluluk... Ne dün ne bugün ne yarın fazlasında hiç gözüm olmadı. Sevgiye, huzura ve şefkate bağlı bizim evin tüm halatları. Şükür bu duygularla 5'inci yaşa girdi evlatlar. Biz de Kerimcan ile beş yıl daha büyüdük; akıllandık, huzurlandık, sabırlandık. Biz onları değil onlar bizi büyüttü. Binlerce şükür, binlerce minnetle yaşadım sabahtan beri tüm günü. Avuç içi kadar mutluluğun yettiği günlerimiz olsun. Tüm evlatlarımız güzel günler görsün" sözleriyle yayımladı.