"TÜM EVLATLARI ÖPERİZ"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Doğa Rutkay Kamal, geçtiğimiz günlerde eşi Kerimcan Kamal ve çocuklarıyla verdiği bir poza, "O an kim kimi yakaladıysa öpüveriyor. Bir tane düzgün an çekemedik ama çaba da iyi bir şey tabi değil mi? Güneşli bir gün olsun. Tüm evlatları öperiz" notunu düşmüştü.