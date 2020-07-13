"BEN KATI BİR ANNE DEĞİLİM"

Oyuncu, "Ben katı bir anne değilim" diyerek şu satırları yazmıştı:

*Her sabah mutlaka yumurta, peynir yiyecekler, yok efendim. '2 dilim ekmek şart' filan gibi zorlamalar yapmıyorum. Hatta bazı sabahlar sütlaç yapıyorum, bazen meyveli tart, bazen bir kek…