"DOĞASEVERLERİN VE DOĞA SPORCULARININ GÖRMESİ GEREKEN BİR GÖL"

Göl ve civarında çeşitli spor etkinliklerinin gerçekleştirildiğini de ifade eden Sarcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göle çok ilgi var, gelen ziyaretçiler gölün etrafına kamp kuruyor, doğa yürüyüşü yapıyor ve botlarla gölün içinde geziyor. Gölün daha da üne kavuşması ve daha fazla ziyaretçi çekmesi için köy olarak bir proje hazırlandı, ilgili yerlere sunuldu ve şu an yapılmasını bekliyoruz. Üçkaya gölü doğaseverlerin ve doğa sporcularının görmesi gereken bir göl."