Hatay'ın Antakya ilçesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ta yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan'dan (30) deprem gününden beri haber alamayan Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi ve damadının babası Yahya İlhan, çocuklarının bulunması için DNA testi verdi. Battal Kerzi, damadının cenazesine ulaştıklarını belirterek, "Ama kızım halen yok. İnşallah buluruz. En azından bir dikili taşı olsun. Bu saatten sonra onu istiyoruz" dedi.