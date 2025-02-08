Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit DMM, güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasını yalanladı

        DMM, güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan Sakarya İlkokulu'nda hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden eğitime başlandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        DDM'den İstanbul'daki okul açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda eğitime başlandığına" ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Söz konusu iddianın manipülasyon içerdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşmaktadır. A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir. B blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır.

        Daha önce B blokta eğitim gören öğrenciler eğitimlerine, okulun A blokunda devam etmekte olup, okulda ikili eğitim modeliyle eğitim süreci devam etmektedir."

        Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DDM
        #sakarya
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Habertürk Anasayfa