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        Haberler Gündem Teyit DMM "Aile Yılı" kapsamındaki projelerde "Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasını yalanlandı

        DMM "Aile Yılı" kapsamındaki projelerde "Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasını yalanlandı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" projelerinde "Evli ama çocuğu olmayan çiftlerin aile sayılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 21:11 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:11
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        "Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasına yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirdiği projelere ilişkin, "Evli ama çocuğu olmayan çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasıyla manipülatif haberler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, 2025 yılının, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiği hatırlatılarak, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı arttıracak ve ailelerin sosyokültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenleneceği vurgulandı.

        Uygulanan faaliyetler kapsamında indirimlerden istifade edilebilmesi için çeşitli koşullar belirlendiğine değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Bu belirlenen koşullar çerçevesinde de ailede çocuğun bulunma zorunluluğu yoktur. Örneğin, şehirler arası otobüs seyahatlerinde aynı soyadına sahip veya aile olduğunu bilgi ve belgeyle ispat eden en az 2 en fazla 4 yolcunun aynı taşıt ve taşıma hattında seyahat etmek istemesi halinde, bu yolcular için düzenlenecek biletler için azami yüzde 40 oranında indirim uygulanmaktadır. Bir başka örnek olarak tren seyahatlerinde 2025 yılında evlenen çiftler için 'Yeni Evli Tarifesi' ile yeni evli çiftlerin alacağı tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. Aile Yılı kapsamında tren seyahatlerinde anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde en az 3 en fazla 11 bilet alınması koşulunda ailelere yüzde 15 indirim uygulanmaktadır. Bakanlık ve Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan protokol neticesinde de aynı soyadından yapılacak en az 3 en fazla 9 aile üyesine, yurt içi uçuşlarında net ücret üzerinden yüzde 15 indirim sağlanmaktadır. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının herhangi bir şekilde evli ve çocuksuz çiftleri 'aile' olarak değerlendirmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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        #DDM
        #haberler
        #aile yılı
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