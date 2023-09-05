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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Djokovic ve Gauff, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi - Tenis Haberleri

        Djokovic ve Gauff, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic ve tek kadınlarda dünya 6 numarası Coco Gauff, yarı finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 05.09.2023 - 23:38
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        Djokovic ve Gauff yarı finale yükseldi!
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        New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

        Tek erkeklerde kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp sporcu Djokovic, 2 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

        Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, 20 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena​​​​​​​ Ostapenko'yu 6-0, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ülkesinde yarı finale çıktı.

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