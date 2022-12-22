Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Diziye konu olmuştu: Ünlü seri katil serbest bırakılıyor - Dünya Haberleri

Diziye konu olmuştu: Ünlü seri katil serbest bırakılıyor

Nepal Yüksek Mahkemesi, hikayesi 'The Serpant' adlı diziye de konu olan Fransız vatandaşı seri katil Charles Sobhraj'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

Giriş: 22.12.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Diziye konu olmuştu: Ünlü seri katil serbest bırakılıyor - Dünya Haberleri
HABERTURK.COM

1970'ler ve 1980'lerde Charles Sobhraj, Asya ziyaretindeki gezgin turistleri öldüren 'Serpent katili' olarak da tanınan Fransız uyruklu Charles Sobhraj'ın Nepal'de yaklaşık 20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılacağı açıklandı.

GEZGİNLERİ HEDEF ALIYORDU

78 yaşındaki seri katil, 1970'lerde Güneydoğu Asya'da 'Hippi Yolu'nu keşfe çıkan gezginleri kendine av olarak seçiyor, yiyecek ile içeceklerine uyuşturucu madde atıyor, para ve kimliklerini çalıyor ve öldürüyordu.

KURBANLARI ARASINDA BİR TÜRK DE VARDI

Yakalanmasından bu yana Katmandu'da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan Sobhraj'ın kurbanları arasında Vitali Hakim adlı bir Türk vatandaşı da bulunuyordu.

YAŞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

'Bikinili katil' olarak da anılan Sobhraj, Nepal Yüksek Mahkemesi'nin kararı ile yaşı da göz önünde bulundurularak serbest bırakılacak. Fransız asıllı olan katilin göçmenlik şubesine götürülmesi ve
önümüzdeki 15 gün içinde Fransa'ya gönderilmesi bekleniyor.

Sobhraj'ın hikayesi Netflix'te 'The Serpent' adlı diziye konu olmuş ve dizi Charles Sobhraj'ı canlandıran Tahar Rahim'e 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Küre adaylığı kazandırmıştı.

* Haberin görselleri Reuters'tan servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İngiltere'de yeni yıl öncesi kaos
İngiltere'de yeni yıl öncesi kaos
İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Rusya'da yaptırımlar hayatı nasıl etkiliyor?
Rusya'da yaptırımlar hayatı nasıl etkiliyor?
Bakan Akar'dan 'radar kilidi' tepkisi
Bakan Akar'dan 'radar kilidi' tepkisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.