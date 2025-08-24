Dizilerin yeni sezon tarihleri: Diziler ne zaman başlıyor?
Eylül ayının yaklaşmasıyla televizyon dünyasında yeni sezon heyecanı giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl milyonları ekran başına toplayan diziler, tatilin ardından izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti ve Bahar gibi yapımların yeni bölümleri merakla bekleniyor. Aynı zamanda yeni projeler de gündeme damga vurmaya başladı. Peki, ekranların sevilen dizileri ne zaman izleyiciyle buluşacak? İşte detaylar...
- 1
Televizyon ekranlarında geri sayım başladı! Yaz tatiline giren diziler, yeni sezona güçlü dönüş yapmaya hazırlanıyor. Reyting rekortmeni yapımların yanı sıra yeni projeler de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Bahar, İnci Taneleri ve Kızılcık Şerbeti gibi sevilen dizilerin dönüş tarihleri en çok araştırılan konular arasında. İşte televizyon dünyasında merak edilen yeni sezon takvimi...
- 2
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
SHOW TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.
- 3
Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken gelecek ayla birlikte yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması bekleniyor.
-