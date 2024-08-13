Diziler ne zaman başşlıyor? Yaz aylarının devam etmesiyle birçok televizyon dizisi sezon finaline girdi. Diziseverler, Show TV, Kanal D, ATV, NOW, Star ve TRT gibi kanallarda yayınlanan yapımların yeni sezonları için sabırsızlanıyor. Peki, "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar," "Bahar" gibi dizilerin yeni bölümleri ne zaman ekranlarda olacak? İşte dizilerin yeni sezon başlangıç tarihleri...