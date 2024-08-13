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        Haberler Bilgi Magazin Diziler ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman, Kızıl Goncalar ve Bahar ne zaman başlayacak?

        Dizilerin yeni sezon yayın tarihi: Diziler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

        Dizilerin yeni sezon yayın tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen "Bahar," "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar" dizilerinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Televizyon izleyicileri, bu dizilerin yeni bölümlerinin hangi tarihlerde yayınlanacağını merak ediyor. Peki, "Bahar," "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar" dizilerinin yeni bölümleri ne zaman ekranda olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 23:53 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:53
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        • 1

          Diziler ne zaman başşlıyor? Yaz aylarının devam etmesiyle birçok televizyon dizisi sezon finaline girdi. Diziseverler, Show TV, Kanal D, ATV, NOW, Star ve TRT gibi kanallarda yayınlanan yapımların yeni sezonları için sabırsızlanıyor. Peki, "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar," "Bahar" gibi dizilerin yeni bölümleri ne zaman ekranlarda olacak? İşte dizilerin yeni sezon başlangıç tarihleri...

        • 2

          DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl yaz sezonunda da televizyon dizileri sezon finali yaptı.

        • 3

          Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında eylül ayında başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

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