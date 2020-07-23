Dizlerdeki ağrı çok farklı nedenlerden ortaya çıkabilir. Yaralanmalarda, dize alınan darbe sonucu, kireçlenme, egzersizler sonucu dizde ağrı oluşabilmektedir. Doktora gidene kadar bu ağrıları hafifletmek için birkaç uygulamayla ağrıyı hafifletmek mümkündür.

Buz tedavisi

Ağrı olduğunda sırtüstü uzanmak ve diz kapağına buz torbası koyarak 20 dakika bekletmek gerekir. Bu ağrıyı büyük ölçüde hafifletmeye yardımcı olacaktır. Uzun süren ağrılarda evde tedavi etmek yerine, bir hekime görünmek daha yararlı olacaktır.

Aspirin, vazelin, kafirun karışımı

Au malzemeleri eşit miktarda karıştırıp, krem haline getirerek diz kapağına sürmek, dizdeki ağrıyı hafifletmekte oldukça etkili bir yöntemdir.

Bitki yağları ile masaj

Diz ağrısına çörekotu yağı, kekik yağı, susam yağı iyi gelen yağlardır. Bu yağları ayrı ayrı diz kapağına masaj yaparak uygulamak, ağrıyı azaltacaktır. Bu yağları birbirine karıştırmamak, ayrı kullanmak önemlidir. Günde 3 defa her birinden birer defa kullanılabilir.

Bitki yağı karışımı

Badem yağını, zeytinyağını, hardal yağını, biberiye yağını, kekik ve ceviz yağını bir kaba boşaltarak karıştırmak, diz kapağına hafif masaj yaparak sürmek ağrıyı azaltmada etkilidir.

Siyah turp, dereotu, lahana ile tedavi

Bir siyah turp rendelenerek, içine bir demet dereotu ince ince kıyılarak haşlanarak lapa haline getirilir. Birkaç lahana yaprağı ayrı bir yerde haşlanır. Siyah turp lapası dize dürülerek, üzerine lahana yaprağı kapatılır ve streç film ile çok sıkmadan sarılır. Bu karışım 3 saat kadar dizde bekletilir ve daha sonra temizlenir. Diz ağrılarını geçirmekte oldukça etkili bir bitkisel çözümdür.

Bu uygulamaları hafif diz ağrılarında uygulayarak, ağrıyı geçirmek mümkün olabilir ancak yine de bir sağlık kurumuna başvurmak en doğru yöntemdir. Bu metotlar sadece doktora gidene kadar ağrınızı azaltmak için uygulanabilecek yöntemlerdir.