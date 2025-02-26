Diyette mercimek çorbası içilir mi? Diyette mercimek çorbası içmek kilo aldırır mı?

Mercimek çorbası sağlıklı ve besleyici içeriği ile kış aylarında tercih edilir. Vitamin ve mineral açısından zengin olan mercimek bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemine fayda sağlar. Aynı zamanda düşük kalorili olduğu için diyet yapanlar için de ideal bir yemektir. Ayrıca protein içeriği sayesinde vejetaryenler için harika bir besin kaynağıdır. Çorba sadece ana yemek olarak değil, bir başlangıç yemeği olarak da sunulabilir.

DİYETTE MERCİMEK ÇORBASI İÇMEK KİLO ALDIRIR MI?

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Mercimek çorbası genellikle sağlıklı bir seçenek olarak kabul edilir ve düşük kalorili besleyici özellikleri sayesinde kilo aldırmaz. Ancak çorbanın içeriği ve nasıl hazırlandığı kilo alımını etkileyebilir. Mercimek protein lif ve mineral açısından zengin bir bakliyattır. Bu nedenle mercimek çorbası tokluk hissi verir ve sindirimi kolaylaştırır. Diyet yapanlar için sağlıklı bir öğün olarak tercih edilebilir. Eklenen yağ miktarı, tereyağı, krema veya fazla tuz gibi eklemeler çorbanın kalori değerini artırabilir. Bu durumda çorbanın fazla kalori alımına neden olma ihtimali artar.

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Bir kase mercimek çorbası ortalama olarak 100-150 kalori arasında olabilir. Eğer çorba zeytinyağı veya tereyağı gibi sağlıklı yağlarla hazırlanırsa vücudun ihtiyaç duyduğu iyi yağları alabilirken gereksiz kalori yüküyle karşılaşmazsınız. Bununla birlikte çorbanın yanında eklenebilecek karbonhidratlı öğeler (ekmek pilav gibi) veya fazla tuz toplam kalori miktarını yükseltebilir ve bu da kilo alımına yol açabilir.

Mercimek çorbası düşük glisemik indekse sahip olduğu için kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmez ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Bu da fazla yemek yemenin önüne geçer. Lif oranı yüksek olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etki yaratır kabızlık gibi sorunları önler. Dolayısıyla düzenli olarak tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırabilir.

MERCİMEK ÇORBASI DİYETTE İÇİLİR Mİ?

Mercimek çorbası sağlıklı bir diyete dahil edilebilecek oldukça besleyici bir yemek seçeneğidir. Öncelikle mercimek çorbası düşük kalorili yüksek lif içeren bir besindir. Lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur, uzun süre tok tutar. Bu özellikleriyle kilo kontrolü yapanlar için oldukça faydalıdır. Mercimek bitkisel protein kaynağıdır ve vücuda gerekli olan protein ihtiyacını karşılamada rol oynar. Bu da kas yapısının korunmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabilir.

REKLAM Bunun yanı sıra mercimek çorbası düşük yağ içeriğine sahiptir. Diyet yapan kişilerin fazla yağ tüketiminden kaçınması gerektiği düşünüldüğünde mercimek çorbası yağ içeriği düşük olmasına rağmen besleyici değeri yüksek bir alternatif olarak tercih edilebilir. İçeriğinde bulundurduğu B grubu vitaminler demir ve folat gibi mineraller de genel sağlık için faydalıdır. Demir kan üretimi için gereklidir ve folat hücre yenilenmesinde etkilidir. Mercimek çorbasının diyette tüketilmesinin faydalı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Çorbanın içerisine konulan yağ miktarı da bir faktördür. Diyet yapan kişilerin çorbada kullanılan yağ miktarını minimumda tutmaları gerekebilir. Ayrıca çorbanın içine eklenen baharatlar ve garnitürler de önemlidir. Tuzun aşırıya kaçmaması çorbanın sağlıklı bir seçenek olmasını sağlar. MERCİMEK ÇORBASI DİYETE UYGUN MU? Türkiye'de farklı bölgelerde mercimek çorbası farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde mercimek çorbasına eklenen baharatlar daha yoğun olabilir ve çorba daha acı hale getirilebilir. Marmara Bölgesi'nde ise daha sade bir tarif tercih edilir. Çorbanın kıvamı da bölgesel farklarla değişebilir. Mercimek çorbası hem ev yemeklerinde hem de restoranlarda sıkça karşılaşılan bir yemektir ve halk arasında oldukça popülerdir. Bu çorbanın hem evde hazırlanan basit versiyonları hem de daha özel misafir için yapılan sunumları bulunur. Diyete uygun mercimek çorbası tarifi şu şekildedir: Malzemeler: 1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 havuç

1 çay bardağı zeytinyağı (isteğe bağlı daha hafif yapmak için su da kullanılabilir)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

Yarım çay bardağı limon suyu

5 su bardağı su veya tavuk/sebze suyu

Birkaç dal taze kişniş veya maydanoz (isteğe bağlı) Yapılışı: Soğanı ince ince doğrayın havucu rendeleyin sarımsağı ezip doğrayın. Zeytinyağını (ya da suyu) bir tencereye alıp ısıtın ve soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Ardından havuç ve sarımsağı ekleyin karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Kırmızı mercimekleri iyice yıkayıp tencereye ekleyin. Karıştırarak 1-2 dakika kavurun.

Suyu ya da tavuk/sebze suyunu ekleyin. Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra tuz karabiber ve kimyonu ilave edin. Çorbanın kaynamaya başlamasını bekleyin.

Kaynadıktan sonra kısık ateşe alın ve mercimekler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Mercimekler piştikten sonra çorbayı bir el blenderı ile pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

Son olarak limon suyu ekleyin ve karıştırın. Çorbanın kıvamını ayarlamak için gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Çorbanız hazır! Üzerine taze kişniş veya maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Bu tarif düşük kalorili ve besleyici bir çorba olmasının yanı sıra sindirimi kolay ve sağlıklı bir seçenek sunuyor. Lif oranı yüksek olduğu için tokluk hissi yaratır diyet yapanlar için ideal bir öğündür.