Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda otobüsün devrilmesi sonucu 4´ü ağır 35 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.

İstanbul seferini yapan F.I. yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA