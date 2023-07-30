Diyarbakır’da 4 aracın karıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 3 otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları mevkisinde sürücülerin kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs önünde seyir halindeki plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobile çarptı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.