Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başlıyor

Kültür Yolu Festivali, 11–19 Ekim tarihleri arasında Anadolu’nun kalbinde, Mezopotamya’nın kadim mirasını taşıyan Diyarbakır'da devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy “Kadim şehir Diyarbakır, bu yıl dördüncü kez tarih, kültür ve sanatla ışıldayacak. Yüzyıllardır medeniyetlerin izlerini taşıyan Diyarbakır, Kültür Yolu Festivali ile bambaşka bir atmosfere bürünecek ve 9 gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir kültür yolculuğu sunacak” dedi.

SANATIN USTALARI DİYARBAKIR’DA BULUŞUYOR

Festival kapsamında Saint George Kilisesi iki büyük sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Pablo Picasso’nun yaratıcı sürecine ve sanatsal dönüşümüne odaklanan “Yaratılış Her Şeydir” sergisinde, sanatçının çeşitli disiplinlerdeki 50 orijinal eseri sergileniyor. Aynı mekânda yer alan Auguste Rodin’in “Belle Époque ve Bohemya” sergisi ise, heykel sanatının öncüsü Rodin’in empresyonist yaklaşımını ve dönemine damga vuran eserlerini gözler önüne seriyor. Her iki sergi de izleyicilere modern sanatın iki efsane isminin derinlikli dünyasında etkileyici bir yolculuk vadediyor.

REKLAM KADİM ŞEHİR DİYARBAKIR’DA GELENEKSEL SANATLAR Festival boyunca, hat sanatının yaşayan mirasına ışık tutan “Hamid Aytaç’ın İzinde, İcazetnameler Sergisi” Paşa Hamamı’nda ziyarete açılıyor. Sergi, hat sanatının günümüze ulaşmasında büyük rol oynayan üstat Hamid Aytaç’ın izinden giden talebelerine verdiği icazetnameler ile bu talebelerin özgün eserlerini bir araya getiriyor. Ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Albayrak Grubu’nun geleneksel hale gelen “Hat Takvimi Eserleri Sergisi” bu yıl “Selam Ayetleri” temasıyla Diyarbakır’da sanatseverlerle buluşuyor. Özbekistan’dan Almanya’ya, Tanzanya’dan Somali’ye uzanan geniş bir coğrafyada milyonlara ulaşan sergi, Kur’an-ı Kerim’de geçen selama adanmış ayetleri usta hattatların yorumuyla Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi Mesudiye Medresesi’nin tarihi atmosferinde sunacak. Diyarbakır genelinde aynı dönemde; “Gökyüzünden Türkiye” Dağkapı Meydanı’nda, “Paranın Yüzünde Anadolu: Sikkelere Yansıyan Diyarbakır”, “At Nal’ından Umuda”, “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi”, “Ressam Öznur Mehmetoğlu” sergileri Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. REKLAM “Yaşayan Miras: Diyarbakır’dan Yükselen Işıltılar”, “Türkiye’nin Ustaları Belgesel Gösterimi”, “Türkiye’nin Minyatürleri” ve “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması” sergileri Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Müzesi’nde; “Sanatla Yaşam Sergisi” Ziya Gökalp ÇATOM’da, “Reçinemsi Takılar” Çardaklı Hamamı’nda, “Meka Motif” ise Diyarbakır Ulu Camiinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

FİLİSTİN’İN DİRENİŞ HİKAYESİ DİYARBAKIR’DA SANATLA CANLANIYOR Festival bu yıl da Filistin mücadelesine saygı duruşu niteliğinde özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Sliman Mansour’un eserlerinden oluşan “Ben Yıkılmayacağım” sergisi ile Filistin’in tarihsel belleği, direniş kültürü ve kolektif kimliği sanat aracılığıyla Dağkapı 1 ve 2 Nolu Burç’da ziyaretçilere sunulacak. MİNİKLER İÇİN RENKLİ ANLAR: DİYARBAKIR’DA SANAT VE OYUN BULUŞMASI Festival süresince Yenikapı Hançepek Meydanı’nda kurulacak Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla miniklere renkli bir dünyanın kapılarını aralayacak. “Gökyüzü Gözlem”, “Etnospor Tırı” ve “Pony Club Tırı” etkinlikleriyle çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek. Şehrin farklı noktalarında sahnelenecek “Hayal Dükkânı”, “Çorap Ganzo” ve “Okulumuz Orman” gibi çocuk oyunları ile “Sihirli Şapkalar” ve “Kukla Yapımı” atölyeleri, miniklere sanatla dolu unutulmaz anlar yaşatacak. REKLAM DİYARBAKIR KÜLTÜR YOLU’NDA HER KÖŞE SANATLA CANLANIYOR Festivalin müzik programı bu yıl da dopdolu. Şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerle Diyarbakırlılar doyasıya eğlenecek. Nevruz Parkı’ndaki ana sahnede Serkan Kaya, Bengü, Keremcem, Ferhat Göçer, Tuğçe Kandemir, Buray, Bayhan ve Sagopa Kajmer sahne alacak. Festival, Fırat Türkmen, Maher Zain, Halil Necipoğlu, Mustafa Cihat, Ubeydullah Sezikli, Aykut Kuşkaya ile Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Medeniyetler Korosu, İncesaz ve Bendire Salâ konserleriyle zenginleşecek. Türk halk müziğinin efsane ismi Celal Güzelses, memleketinde düzenlenecek saygı konseriyle anılacak. Ayrıca Kültür Yolu Festivali kapsamında, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlülere moral konseri verilecek.

Festival boyunca Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi’nin seçkin yapımları, “Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir”, “Mumyalar”, “Kuşdili”, “Buzdan Kılıçlar”, “Doktor Mucize” ve “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” gibi eserlerle sahne alacak. Ayrıca Nihat Hatipoğlu, Furkan Çalışkan, Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Emin Ay ve Serhat Yabancı gibi isimler söyleşilerde izleyicilerle buluşacak. Fotoğraf tutkunları için düzenlenecek “FotoMaraton Diyarbakır” etkinliğinde ise kentin en özel kareleri yarışacak. GASTRONOMİ VE ATÖLYELER Fevzi Çakmak Pasajı’nda düzenlenecek “Erbane Atölyesi” ve Manumed Taş İşlemeciliği’nde gerçekleştirilecek “Taş İşlemeciliği Atölyesi” ile katılımcılar sanatın izinde yaratıcılıklarını keşfedecekleri deneyimler yaşayacak. Diyarbakırlılar ise “Kur’an-ı Kerim Tilaveti” etkinliğiyle Diyarbakır Ulu Camii’nin manevi atmosferinde bir araya gelerek kültür ve sanatın ruhunu hissedecek. Her şehirde o kente özgü mutfak kültürünü yaşatacak restoranlar “Lezzet Noktası” olarak belirleniyor. Şef Ramazan Bingöl önderliğinde, Türkiye’nin seçkin şefleri kaybolmaya yüz tutmuş yerel lezzetleri yeniden canlandırıyor. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 10 “Lezzet Noktası” restoranında, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel tatlar misafirlerle buluşacak. Girişlerine özel olarak tasarlanan logolar yerleştirilen bu restoranlar, hem Diyarbakırlıların hem de ziyaretçilerin gastronomi duraklarından biri olacak.