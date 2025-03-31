Diyarbakır haberleri: Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Diyarbakır haberleri: Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Diyarbakır'da kaza, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti.

REKLAM advertisement1 MANEVRA YAPARKEN BEBEĞE ÇARPTI DHA'daki habere göre bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.