Diyarbakır saldırganı kaçamadan yakalandı

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleşen bombalı saldırının soruşturması derinleştirildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre saat 05.10 sıralarında göreve giden çevik kuvvet minibüsünün geçiş sırasında yol kenarında park edilen bombalı araç patlatıldı. Patlamada 1 sivil ve 8 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

BİR SAATTE YAKALANDI

Bombaları saldırının ardından Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa bir sürede bombalı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin F.A. olduğunu belirledi. F.A'nın kullandığı ticari taksiyle kaçtığı tespit edildi. Bir saat içinde F.A. ile ticari taksi şoförü A.A. yakalandı. Ardından düzenlenen operasyonla 3 kişi daha yakalandı.

ARACI GETİRİP VE PATLATAN F.A

Emniyet müdürlüğüne götürülerek sorgulanan F.A., bombalı aracı olay yerine hem götürüp, hem de patlatan kişi olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin, "Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti, 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen birisi." dedi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.