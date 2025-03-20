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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da teyzelerinin dini nikahlı eşini öldüren 4 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da teyzelerinin dini nikahlı eşini öldüren 4 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da teyzelerinin dini nikahlı eşini darp ettikten sonra bıçaklayarak öldüren 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 06:53 Güncelleme: 20.03.2025 - 06:53
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        Teyzelerinin dini nikahlı eşini öldürdüler
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        Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadının yeğenlerinin bıçaklı saldırısına uğrayan Abdullah Aras (65) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

        Olay, 17 Mart'ta Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Teyzelerinin dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah Aras'ın adresini tespit eden şüpheliler, binanın giriş katındaki dairenin balkon camını kırarak, içeriye girdi.

        DARP ETTİLER, BIÇAKLADILAR

        Aras'ı dövüp yanlarında getirdikleri bıçakla yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Aras, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i kadın 4'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        #haberler
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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