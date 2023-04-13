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Diyarbakır'da taksi durağında silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır'da taksiye binmeye yöneldiği sırada husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 13.04.2023 - 05:45 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da taksi durağında silahlı saldırı: 1 ölü
Taksi durağında cinayet
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DHA

Diyarbakır'da Yusuf Birol (34), taksiye bineceği sırada, kendisini takip eden husumetlisi tarafından kurşun yağdırılarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşaktaki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Birol, taksiye bineceği sırada kendisini takip eden ve ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Husumetlisinin art arda ateşlediği silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Birol, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Birol, taksi şoförü tarafından hastaneye götürülürken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre tedaviye alınan Birol, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE 10 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Birol'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı bölgede ise 10 boş kovana rastlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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