Taksi durağında cinayet

DHA

Diyarbakır'da Yusuf Birol (34), taksiye bineceği sırada, kendisini takip eden husumetlisi tarafından kurşun yağdırılarak öldürüldü. Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşaktaki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Birol, taksiye bineceği sırada kendisini takip eden ve ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Husumetlisinin art arda ateşlediği silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Birol, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Birol, taksi şoförü tarafından hastaneye götürülürken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre tedaviye alınan Birol, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE 10 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU Birol'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı bölgede ise 10 boş kovana rastlandı.