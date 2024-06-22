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        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır'da şüpheli valiz alarmı: Kontrollü şekilde patlatıldı

        Diyarbakır'da şüpheli valiz alarmı: Kontrollü şekilde patlatıldı

        Diyarbakır'da bir düğün salonunun önüne bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede valizin boş çıktığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 00:28 Güncelleme: 22.06.2024 - 00:28
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        Diyarbakır'da şüpheli valiz alarmı
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        Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi.

        PANİĞE YOL AÇTI

        Sahipsiz valizi fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yolu araç trafiğine kapattı.

        KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

        DHA'nın haberine göre; bomba imha uzmanlarının fünye yerleştirerek kontrollü şekilde patlattığı valiz, boş çıktı. Kontrollü patlamanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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