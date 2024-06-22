Diyarbakır'da şüpheli valiz alarmı: Kontrollü şekilde patlatıldı
Diyarbakır'da bir düğün salonunun önüne bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede valizin boş çıktığı belirlendi
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi.
PANİĞE YOL AÇTI
Sahipsiz valizi fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yolu araç trafiğine kapattı.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
DHA'nın haberine göre; bomba imha uzmanlarının fünye yerleştirerek kontrollü şekilde patlattığı valiz, boş çıktı. Kontrollü patlamanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.